Политика

Областной суд не стал снимать Шипулина с выборовНовый День 07:22

Сегодня в Свердловском областном суде рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы по Серовскому округу от «Единой России» Антона Шипулина на том основании, что на момент регистрации он владел активами в иностранном банке, что запрещено законом.
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Шипулин: в следующий раз в суд не пойду. Мне хватило

Чемпионат07:49

Суд решил судьбу кандидата Шипулина, у которого нашлись скрытые активы

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Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

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ТАСС07:23

Суд не стал снимать Антона Шипулина с выборов в Госдуму

Znak.com07:15
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Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

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Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года.
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Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.
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Путин прокомментировал нарушения незарегистрированных кандидатов в МГД

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Общество

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Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
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Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
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Антон Владимирович Шипулин
Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России. Завершил спортивную карьеру в 2018 году.
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