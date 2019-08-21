Политика
Областной суд не стал снимать Шипулина с выборовНовый День 07:22
Сегодня в Свердловском областном суде рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы по Серовскому округу от «Единой России» Антона Шипулина на том основании, что на момент регистрации он владел активами в иностранном банке, что запрещено законом.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.
Обновлено в 10:26
Футбол
Тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев рассказал, что по его мнению негативно повлияло на игру команды в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. с греческим «Олимпиакосом».
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок
Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года.
Обновлено в 09:57
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Обновлено вчера в 20:16
Культура
Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже
Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.
Обновлено в 15:01
Политика
Путин прокомментировал нарушения незарегистрированных кандидатов в МГД
Президент России Владимир Путин назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты московского парламента, которых впоследствии не зарегистрировали.
Обновлено в 12:09
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
Лукаку: «В „Манчестер Юнайтед“ всё время виноватыми делали меня, Погба и Санчеса»
Обновлено в 15:21
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 05:59
Космос
Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС
Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС в среду, 21 августа.
Обновлено в 08:53
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Обновлено в 08:59
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Греции футбольные фанаты избили продюсера Ruptly
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар", сообщил телеканал RT.
Обновлено в 15:27
Общество
В Петербург прибыла парусная суперяхта «Черная жемчужина»
В Петербург прибыла инновационная суперяхта Black Pearl, следует из данных Marine Traffic.
Обновлено в 13:28
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено в 15:38
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
С инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено в 01:15
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Он никогда мне не нравился». Экс-игрок «Уфы» рассказал о конфликте с Насри
Вы можете спросить Аарона Рэмси, можете спросить Джека Уилшира. Но я никогда не любил Насри, мне никогда не понравится этот парень.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29