Политика

Областной суд не стал снимать Шипулина с выборовНовый День 07:22

Сегодня в Свердловском областном суде рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы по Серовскому округу от «Единой России» Антона Шипулина на том основании, что на момент регистрации он владел активами в иностранном банке, что запрещено законом.
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Суд отказался снять биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму

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Суд отклонил иск «Справедливой России» о снятии Антона Шипулина с довыборов в Госдуму

ТАСС07:23

Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

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Суд отклонил иск об отмене регистрации Шипулина на довыборы в Госдуму

РИА Новости07:34

Суд решил судьбу кандидата Шипулина, у которого нашлись скрытые активы

URA.Ru07:17

Суд не стал снимать Антона Шипулина с выборов в Госдуму

Znak.com07:15
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Политика

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Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
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Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

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Актер и режиссер Сергей Пускепалис ранее занимал пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле.
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Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»

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Министерство транспорта РФ планирует создать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных междугородних пассажирских перевозок к концу 2020 года.
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Антон Владимирович Шипулин
Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России. Завершил спортивную карьеру в 2018 году.
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