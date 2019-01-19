Общество

Регионы массово требуют простить долги россиян за газ по примеру ЧечниURA.Ru 20 января в 22:08

Депутаты из ряда регионов России написали заявления в прокуратуру с требованием простить жителям страны скопившиеся у них долги за газ. Они ссылаются на судебный прецедент, созданный в Чечне, где населению списали все долги на сумму девять миллиардов рублей.
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