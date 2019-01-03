Футбол

Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом Словении
РИА Новости
09:31

Вратарь "Атлетико" Ян Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом года в Словении, сообщается на официальном сайте мадридского клуба. Как отмечается, 25-летний голкипер стал рекордсменом среди соотечественников по количеству наград лучшему игроку года в Словении.
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Стал известен лучший футболист года в Словении

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