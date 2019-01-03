Футбол
Голкипер "Атлетико" Ян Облак стал лучшим футболистом 2018 года в Словении, сообщает сайт мадридской команды. 25-летний спортсмен получает эту награду уже четвертый раз подряд.
Спорт-Экспресс08:26
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Футбол
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«Ливерпуль» может продлить контракт со Старриджем
Футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает варианты с возможностью продления контракта со своим нападающим Даниэлем Старриджем, сообщает 3 января Daily Mail.
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Футбол
Гендиректор «Ювентуса»: Роналду усердно работает и является примером для других
Криштиану усердно работает каждый день и является примером для других.
Обновлено в 10:38