Голкипер "Атлетико" Ян Облак стал лучшим футболистом 2018 года в Словении, сообщает сайт мадридской команды. 25-летний спортсмен получает эту награду уже четвертый раз подряд.

Ян Облак стал лучшим футболистом 2018 года в Словении

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