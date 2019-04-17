Футбол
Облак продлил контракт с «Атлетико»Спорт-Экспресс 07:13
"Атлетико" объявил о подписании нового контракта с голкипером Яном Облаком. Новое соглашение с 26-летним словенцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.
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Происшествия
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации
Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика
Киев готовится к выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Киевский режим засуетился после того, как появилась информация о выдаче жителям Луганской и Донецкой народных республик паспортов РФ, и теперь угрожает лишить людей украинского гражданства.
Обновлено в 04:53
Авто
Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%
В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе полной остановки транзита Россией
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью ТСН заявил, что Россия может полностью остановить транзит голубого топлива через Украину.
Обновлено в 04:40
Экономика
Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей
В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Автоспорт
Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»
Как сообщает Роберто Кинкеро со ссылкой на свои источники, первые переговоры между Мазепиным-старшим и представителями руководства «Уильямса» прошли на Гран-при Китая.
Обновлено в 08:12
Экономика
Санкционные госкомпании могут платить дивиденды менее 50% прибыли
Санкционные ограничения могут быть основанием для выплаты дивидендов в размере менее 50% от прибыли, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
Обновлено в 07:03
Общество
В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Украинский депутат от фракции Порошенко устроил драку в прямом эфире
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм
Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита
Модель и звезда передачи "Дом-2" Виктория Боня в студии "Русского радио" поделилась с ведущей Аллой Довлатовой мечтой иметь большую семью.
Обновлено в 07:10
Политика
Найден способ спасти мир от ядерного апокалипсиса
Женщины, занятые в ядерной сфере, могут предотвратить возможный апокалипсис.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Бывшего президента Судана отправили в тюрьму
Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Происшествия
Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители
Заседание суда по разводу футболиста Андрея Аршавина с Алисой Казьминой началось со слез.
Обновлено в 04:48
Игры
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика
Глава МИД Японии прилетит в Москву на встречу с Лавровым
Таро Коно посетит Москву 11-12 мая. 22 апреля состоится встреча заместителей глав МИД России и Японии по вопросу мирного договора.
Обновлено в 06:50
Транспорт
Платные перекрестки введут в России
В России предложили ввести платные перекрестки, чтобы бороться с проблемой пробок на наиболее загруженных российских дорогах.
Обновлено вчера в 03:32
Экономика
Медведев пообещал 450 тысяч рублей многодетным ипотечникам
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства заявил, что кабмин разрабатывает изменения в законодательство с целью предоставлять семьям с тремя и более детьми выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Обновлено в 06:09
Экономика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Политика
Медведев назвал главную задачу российского ОПК
Главной задачей для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является поддержание обороноспособности на уровне, который исключает возможность ведения диалога с Россией с позиции силы, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме.
Обновлено в 06:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России
«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10