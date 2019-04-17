Футбол
Облак продлил контракт с «Атлетико»Спорт-Экспресс 07:13
"Атлетико" объявил о подписании нового контракта с голкипером Яном Облаком. Новое соглашение с 26-летним словенцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.
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Технологии
Аудитория Рунета в 2019 году выросла до 93 млн человек
"Аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% - в основном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста", - отмечено в исследовании.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Дмитрий Быков впал в кому в Уфе
Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Футбол
Колено Кокорина могут заменить на искусственное
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитного продолжают мучить боли в правом колене, на котором он 16 марта 2018 года перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре
Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Экономика
Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.
Обновлено в 08:07
Общество
Умер историк и диссидент Валентин Мороз
Украинский историк и диссидент Валентин Мороз скончался во Львове в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:45
Общество
Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Экономика
ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане
В соответствии с соглашением ВТБ выступит долгосрочным финансовым партнером при поставках глинозема, основного сырья для производства алюминия, в Таджикистан.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями
В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Стрела башенного крана рухнула у жилого дома в Казани
Стрела башенного крана обрушилась в Казани.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Самолет Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019
Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В впервые покажут публике на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 07:09
Политика
Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Минздрав России создал центр компетенций по цифровой медицине
Минздрав России создал центр компетенций по цифровой медицине при ведомстве для отбора лучших практик, которые потом смогут у себя реализовывать регионы.
Обновлено в 05:34
Происшествия
К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском
Пока правоохранители ждут у входа, - сказал «Эху Москвы» сам активист Дмитрий Иванов.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм
Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Обновлено в 08:59
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Общество
Синоптики советуют россиянам на майские ехать на Мальдивы
В период майских праздников лучшим местом для пляжного отдыха станут Мальдивы, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
РФ передала Белоруссии предложения по интеграции
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия передала Белоруссии предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Военный прокурор Украины назвал цену секретных данных на чёрном рынке
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, почём можно купить данные о жителях Украины на чёрном рынке, сообщило 17 апреля издание Liga.net.
Обновлено в 08:49
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30