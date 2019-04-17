Футбол

Облак продлил контракт с «Атлетико»Спорт-Экспресс 07:13

"Атлетико" объявил о подписании нового контракта с голкипером Яном Облаком. Новое соглашение с 26-летним словенцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.
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«Атлетико» продлил контракт с Облаком

Матч ТВ07:34

Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года

РИА Новости07:26

Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года. Отступные – 100-120 млн евро

Sports.ru07:31

Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года

Чемпионат07:16

Облак продлил контракт с «Атлетико»

Спорт-Экспресс07:13

Облак продлил контракт с «Атлетико»

Бомбардир.ру07:41

Облак продлил контракт с «Атлетико»

Sport24.ru07:23
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Технологии

Аудитория Рунета в 2019 году выросла до 93 млн человек

"Аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% - в основном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста", - отмечено в исследовании.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Дмитрий Быков впал в кому в Уфе

Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Футбол

Колено Кокорина могут заменить на искусственное

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитного продолжают мучить боли в правом колене, на котором он 16 марта 2018 года перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Экономика

Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.
Обновлено в 08:07
Общество

Умер историк и диссидент Валентин Мороз

Украинский историк и диссидент Валентин Мороз скончался во Львове в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:45
Общество

Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Обновлено в 06:15
Экономика

ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане

В соответствии с соглашением ВТБ выступит долгосрочным финансовым партнером при поставках глинозема, основного сырья для производства алюминия, в Таджикистан.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Происшествия

В Екатеринбурге уволили за коррупцию главного борца с коррупцией

Обновлено в 08:11
Происшествия

В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями

В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Стрела башенного крана рухнула у жилого дома в Казани

Стрела башенного крана обрушилась в Казани.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Самолет Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В впервые покажут публике на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 07:09
Политика

Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
Здоровье

Минздрав России создал центр компетенций по цифровой медицине

Минздрав России создал центр компетенций по цифровой медицине при ведомстве для отбора лучших практик, которые потом смогут у себя реализовывать регионы.
Обновлено в 05:34
Происшествия

К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском

Пока правоохранители ждут у входа, - сказал «Эху Москвы» сам активист Дмитрий Иванов.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм

Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Обновлено в 08:59
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Общество

Синоптики советуют россиянам на майские ехать на Мальдивы

В период майских праздников лучшим местом для пляжного отдыха станут Мальдивы, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика

РФ передала Белоруссии предложения по интеграции

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия передала Белоруссии предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Военный прокурор Украины назвал цену секретных данных на чёрном рынке

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, почём можно купить данные о жителях Украины на чёрном рынке, сообщило 17 апреля издание Liga.net.
Обновлено в 08:49
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Политика

На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»

Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
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Ян Облак
Словенский футболист
Словенский футболист, вратарь клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Словении.
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