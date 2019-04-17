Облак продлил контракт с «Атлетико»Спорт-Экспресс 07:13

"Атлетико" объявил о подписании нового контракта с голкипером Яном Облаком. Новое соглашение с 26-летним словенцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Происшествия В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.

Политика На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.

Экономика Сын Абрамовича отказался от идеи построить теплицы на Дальнем Востоке Компания «Гринхаус», подконтрольная сыну российского милилардера Романа Абрамовича Аркадию, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании.

Происшествия Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

Общество Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абудллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Политика Уральский депутат заявил, что его дочь вступила в армию США Депутат горсобрания Миасса (Челябинская область) Вячеслав Откин на заседании городского суда заявил, что его дочь поступила на службу в армию США.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал свой комментарий о высказывании доктора исторических наук, руководителя Центра политических исследований стран Восточной и Северной Европы Александра Сытина про погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов.

Политика Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.

Экономика Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ» Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.

Политика Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Политика Путин: Политический диалог России и Таджикистана налажен В свою очередь Рахмон поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию и подчеркнул, что «Россия — ключевой стратегический партнёр и союзник Таджикистана».

Космос Из-за дыры на борту «Союз МС-09» могут возбудить уголовное дело В Генпрокуратуре считают, что это поможет комплексно расследовать утечку воздуха с борта космического аппарата Генпрокуратура России рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с появлением отверстия на корпусе космического корабля "Союз МС-09".

Политика Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

Происшествия СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».

Происшествия В США в глазу двухлетней девочки обнаружили десять раковых опухолей В самом глазу и на зрительном нерве находились сразу десять злокачественных опухолей.

Политика Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.

Происшествия Уволен главный борец с коррупцией в Екатеринбурге Начальника отдела противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу уволили в связи с утратой доверия.

Происшествия В России ужесточили наказание за оставление места ДТП Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.

Политика Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.