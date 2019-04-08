Облак не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 07:54

Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 26-летний Облак хочет подписать с командой Диего Симеоне новый контракт.

Облак не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»

Футбол «Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург» Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Энергетика Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Финансы Доллар опустился ниже 65 рублей Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 64,95 рубля.

Происшествия В Дзержинске обрушилось здание завода. Есть жертвы В результате обрушения кровли и стены одного из цехов завода «Химмаш» в Дзержинске погибли два человека, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Происшествия В Петербурге в вузе Минтранса проходят обыски В сообщении ведомства отмечается, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой").

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.

Происшествия Макгрегор подрался в баре в Ирландии Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.

Политика В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.

Наука Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.

Шоу-бизнес Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.

Происшествия Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.

Политика В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Политика Трамп внёс иранский КСИР в список террористических организаций Президент США Дональд Трамп внёс иранский «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР) в число «иностранных террористических организаций», 8 апреля передает агентство Associated Press.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Общество Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Общество Участников «мусорных» протестов в Архангельске задержала полиция В своей борьбе с созданием в городе мусорного полигона жители обращались к президенту Владимиру Путину еще в декабре 2018 года, но не добились ответа.