Футбол
Облак не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 07:54
Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 26-летний Облак хочет подписать с командой Диего Симеоне новый контракт.
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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
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Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
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Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств
Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.
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Макгрегор подрался в баре в Ирландии
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Обновлено в 12:26
Происшествия
В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину
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Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Российский «Порубщик» получил пробоину
Обновлено в 17:38
Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
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Четверых активистов Ленинского комсомола задержали в Петербурге
Четверо активистов петербургского отделения ЛКСМ России задержали во время визита в общественную приемную «Единой России», сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Вашингтоне прокомментировали информацию о закупке Египтом Су-35
По словам представителя администрации президента США, Египет и другие страны, планирующие закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях, которые прописаны в американском законе "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
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Речь идёт о воздействии звуковыми волнами на нервы почек, чтобы те перестали передавать сигналы мозгу, провоцирующие повышенное давление.
Обновлено в 08:12
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Россия вводит запрет на поставки продукции трёх предприятий Белоруссии
Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию продукции трёх белорусских предприятий в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 14:56
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В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане
Трое американских военнослужащих и один контрактный работник погибли в результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме, сообщает штаб операции «Решительная поддержка».
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Количество ИП в России впервые превысило количество компаний
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
Обновлено в 02:07
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Обновлено в 13:10
Общество
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Замглавы района Андрей Сергеев на вопрос "РГ" пояснил, что в местной казне, во-первых, нет лишних 600 тысяч рублей, во-вторых, толком непонятно, кто должен выделять средства на питание.
Обновлено в 12:36
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57