Футбол

Облак не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 07:54

Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 26-летний Облак хочет подписать с командой Диего Симеоне новый контракт.
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Лидер «Атлетико» перезаключит соглашение с клубом

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Общество

ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
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Общество

Росгвардия прокомментировала обращение сотрудников ОМОН к властям

Руководство Росгвардии знает о ситуации, с которой обратились бывшие сотрудники ОМОН к руководству страны в видеообращении, и делает все возможное для ее решения, но подчеркивает, что решить эту проблему "достаточно сложно", заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 15:52
Общество

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В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Политика

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Финансы

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Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств

Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину

Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

Российский «Порубщик» получил пробоину

Обновлено в 17:38
Политика

Медведев сменил руководителя Роструда

Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
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Четверых активистов Ленинского комсомола задержали в Петербурге

Четверо активистов петербургского отделения ЛКСМ России задержали во время визита в общественную приемную «Единой России», сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

В Вашингтоне прокомментировали информацию о закупке Египтом Су-35

По словам представителя администрации президента США, Египет и другие страны, планирующие закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях, которые прописаны в американском законе "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
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В Ханты-Мансийске детей научат управлять марсоходом

Участники игры смогут научиться управлять марсоходом, изучить кратеры далёкого Меркурия, проложить пояс астероида и раскрыть тайны космоса.
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Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
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Удар ультразвуком по почкам поможет победить гипертонию

Речь идёт о воздействии звуковыми волнами на нервы почек, чтобы те перестали передавать сигналы мозгу, провоцирующие повышенное давление.
Обновлено в 08:12
Общество

Россия вводит запрет на поставки продукции трёх предприятий Белоруссии

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию продукции трёх белорусских предприятий в связи с выявленными нарушениями.
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Общество

В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

Обновлено вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Молодой любовник 55-летней актрисы Натальи Лапиной оказался аферистом

Обновлено в 11:33
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Манул Московского зоопарка проходит лечение из-за проблем с глазами

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Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане

Трое американских военнослужащих и один контрактный работник погибли в результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме, сообщает штаб операции «Решительная поддержка».
Обновлено в 15:33
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Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Экономика

Количество ИП в России впервые превысило количество компаний

По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли требует от Брэда Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой

Источники из окружения звезды рассказали: Джоли считает, что она пожертвовала ради Брэда Питта своей карьерой.
Обновлено в 13:10
Общество

Порция неравенства

Замглавы района Андрей Сергеев на вопрос "РГ" пояснил, что в местной казне, во-первых, нет лишних 600 тысяч рублей, во-вторых, толком непонятно, кто должен выделять средства на питание.
Обновлено в 12:36
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
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