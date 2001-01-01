Футбол
Облак может стать игроком «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 02:03
Отмечается, что руководство клуба недовольно игрой Давида Де Хеа. В нынешнем сезоне он провел 45 матчей за «МЮ» и пропустил 60 мячей. Облак принял участие в 44 играх «Атлетико», в которых пропустил 34 гола.
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