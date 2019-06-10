Футбол

Облак хочет покинуть «Атлетико» и перейти в «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 09:50

Вратарь «Атлетико» Ян Облак хочет этим летом покинуть мадридский клуб. Как сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники, 26-летний словенец желает продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
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Ян Облак летом хочет покинуть «Атлетико», пишут СМИ

РИА Новости10:11

Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт10:16

Облак готов перейти в МЮ

Soccer.ru10:15

СМИ: Облак готов уйти из «Атлетико» ради «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ10:47

Облак готов покинуть «Атлетико» ради «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат10:00

Облак хочет покинуть «Атлетико» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru09:50

СМИ: Облак хочет покинуть «Атлетико»

Спорт-Экспресс09:44
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Обновлено в 11:41
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Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Интернет

Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского»

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.
Обновлено в 11:27
Общество

В этом году борьба с борщевиком Сосновского в Татарстане проиграна

Компания, выигравшая тендер на борьбу с борщевиком Сосновского в Татарстане, отказалась от денег и работы.
Обновлено в 09:40
Кино

Завершение съемки нового фильма о Джеймсе Бонде вновь откладывается

Обновлено в 08:43
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Футбол

Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Сотрудницу «Алросы» задержали за кражу 500 алмазов

Обновлено в 04:44
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Концерты Билли Айлиш в России пришлось перенести на новые площадки

Концерты калифорнийской певицы Билли Айлиш в Москве и Петербурге пришлось перенести на более вместительные площадки, потому что спрос на билеты оказался слишком велик.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали

Обновлено в 08:43
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество

Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде

Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Общество

ЕГЭ по обществознанию сдавал почти каждый второй выпускник Коми

В республике в сдаче ЕГЭ по обществознанию приняли участие 2178 выпускников, то есть экзамен сдавал практически каждый второй одиннадцатиклассник из общего числа обучающихся 11 классов текущего года.
Обновлено в 11:26
Футбол

Сергей Семак сыграет свадьбу после матча «Зенита» и «Спартака»

Обновлено в 07:48
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Стало известно, почему состояние музыкального продюсера Бари Алибасова является критическим.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Мосгорсуд начал слушание дела о шпионаже в отношении гражданина Польши

Московский городской суд в понедельник приступил к слушанию уголовного дела в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Крыму задержаны участники террористической организации

Обновлено в 02:55
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Здоровье

Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз

Ремарка Зеленского вызвала недовольство пользователей. Позже Зеленский похвастался фото с шаурмой.
Обновлено в 11:20
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В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Происшествия

Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

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Компания Microsoft представила новую консоль Xbox Scarlett

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