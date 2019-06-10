Футбол
Облак хочет покинуть «Атлетико» и перейти в «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 09:50
Вратарь «Атлетико» Ян Облак хочет этим летом покинуть мадридский клуб. Как сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники, 26-летний словенец желает продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
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