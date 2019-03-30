Футбол
Облак договорился с «Атлетико» о новом контрактеСпорт-Экспресс вчера в 20:31
Голкипер "Атлетико" Ян Облак договорился с клубом о новом контракте. Как утверждает AS, в ближайшие недели состоится официальное подписание документов. Словак выступает за мадридский клуб с 2014 года.
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Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье
Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет
Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 15:12
Футбол
Месси обвинил недоброжелателей в его образе «сукиного сына»
Недоброжелатели форварда утверждали, что он изображал боль от порождения, чтобы пропустить матч с национальной командой Марокко.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Озвучена предварительная причина крушения Boeing 737 Max
Причиной катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 Max 8 могла стать ошибка в системе MCAS (система улучшения характеристик маневренности).
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка»
Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 03:45
Политика
Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного
Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Музыка
Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов
В британском городе Брейтри состоялись похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 02:07
Хоккей
«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»
Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тэйлор Бек. Во втором периоде Захар Арзамасцев сравнял счет.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено вчера в 20:26
Энергетика
«Газпром» займется новым мегапроектом на Балтике
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Медведев высказался против беспредела в Интернете
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что представителям власти необходимо быть готовыми к критике со стороны пользователей Сети.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Общество
Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили
Издание РБК опубликовало заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о расследовании OCCRP, посвященном его окружению.
Обновлено в 04:37
Происшествия
При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
The Sun: «Реал» готовит 145 миллионов на трансфер Погба
«Реал» летом собирается купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.
Обновлено в 04:17
Спорт
Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Общество
Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске
Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26