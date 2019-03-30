Футбол

Облак договорился с «Атлетико» о новом контрактеСпорт-Экспресс вчера в 20:31

Голкипер "Атлетико" Ян Облак договорился с клубом о новом контракте. Как утверждает AS, в ближайшие недели состоится официальное подписание документов. Словак выступает за мадридский клуб с 2014 года.
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Ян Облак договорился с «Атлетико» о новом контракте

Вести.Ru04:43

Облак договорился с «Атлетико» о новом контракте

Спорт-Экспрессвчера в 20:31

Облак договорился с «Атлетико» о продлении контракта

Sport24.ru03:11

Облак договорился с «Атлетико» о продлении контракта

Чемпионат02:42

Облак согласовал с «Атлетико» новый контракт

Евро-футбол.ру02:08

«Атлетико» готов платить Облаку 10 миллионов в год

Бомбардир.ру03:58

СМИ: Облак договорился с «Атлетико» о продлении контракта

Советский спорт03:24
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