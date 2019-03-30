Облак договорился с «Атлетико» о новом контрактеСпорт-Экспресс вчера в 20:31

Голкипер "Атлетико" Ян Облак договорился с клубом о новом контракте. Как утверждает AS, в ближайшие недели состоится официальное подписание документов. Словак выступает за мадридский клуб с 2014 года.

Облак договорился с «Атлетико» о новом контракте

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