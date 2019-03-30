Футбол

Облак договорился с «Атлетико» о новом контрактеСпорт-Экспресс вчера в 20:31

Голкипер "Атлетико" Ян Облак договорился с клубом о новом контракте. Как утверждает AS, в ближайшие недели состоится официальное подписание документов. Словак выступает за мадридский клуб с 2014 года.
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Облак договорился с «Атлетико» о продлении контракта

Чемпионат02:42

СМИ: Облак договорился с «Атлетико» о продлении контракта

Советский спорт03:24

Облак договорился с «Атлетико» о продлении контракта

Sport24.ru03:11

Ян Облак договорился с «Атлетико» о новом контракте

Вести.Ru04:43

Облак согласовал с «Атлетико» новый контракт

Евро-футбол.ру02:08

«Атлетико» готов платить Облаку 10 миллионов в год

Бомбардир.ру03:58

Облак договорился с «Атлетико» о новом контракте

Спорт-Экспрессвчера в 20:31
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Армия и оружие

Американцы возвращаются к стратегии времен холодной войны

Обновлено в 05:27
Происшествия

В Тверской области из воинской части сбежал солдат с автоматом

Служивший по контракту солдат 1991 года рождения, помимо автомата Калашникова, взял с собой каску, бронежилет, более сотни патронов и штык-нож.
Обновлено вчера в 02:40
Путешествия

Больше не «Баунти». Пляжи известного курорта Гоа залило мазутом

Искупаться в «черном золоте» могут теперь туристы в Гоа. Райские пляжи известного индийского курорта окрасились в черный цвет из-за мазута.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Футбол

Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Обновлено вчера в 12:12
Единоборства

Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао

Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Футбол

Хохлов: «Проиграли, потому что не забиваем, вот и всё»

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча с "Локомотивом" (0:1) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:14
Происшествия

На машину актера сериала «Бригада» упал сосед

Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Авто

Назван ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России

Обновлено в 02:01
Единоборства

Головкин встретится с Адамсом 8 июня

Обновлено в 07:35
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» оказался крупнейшим инвестором Кузбасса

Обновлено в 06:06
Экономика

Компания Ford Sollers продаст заводы в России

Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Общество

Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля

Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Общество

Глава МВД Франции намерен запретить митинг «желтых жилетов» в Париже

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер распорядился запретить проведение субботней акции «желтых жилетов» на Елисейских Полях в Париже.
Обновлено 27 марта в 18:13
Здоровье

В Великом Новгороде ушла из жизни известный педиатр

В Великом Новгороде скончалась известный педиатр Светлана Казанцева, работавшая в детской поликлинике №3.
Обновлено в 08:23
Футбол

Президент «Наполи»: «Нам стыдно играть на домашнем стадионе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что домашнему стадиону клуба требуется реконструкция.
Обновлено в 08:30
Политика

Трамп заявил о возможных переговорах с Путиным по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что в скором будущем может начать с президентом России Владимиром Путиным обстановку в Венесуэле, пишут РИА Новости.
Обновлено в 02:41
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Футбол

Инсинье может пропустить оба матча против «Арсенала»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может не помочь команде в обоих матчах 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».
Обновлено в 08:46
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Общество

Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия

Обновлено в 08:38
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено 28 марта в 21:50
Футбол

Ахмат — Спартак 1:1 (1-й тайм)

Айртон получил повреждение во время игры с «Зенитом». Он тренировался только последние три дня, — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».
Обновлено в 09:39
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Ян Облак
Словенский футболист
Словенский футболист, вратарь клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Словении.
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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