Футбол
Облак договорился с «Атлетико» о новом контрактеСпорт-Экспресс вчера в 20:31
Голкипер "Атлетико" Ян Облак договорился с клубом о новом контракте. Как утверждает AS, в ближайшие недели состоится официальное подписание документов. Словак выступает за мадридский клуб с 2014 года.
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Происшествия
В Тверской области из воинской части сбежал солдат с автоматом
Служивший по контракту солдат 1991 года рождения, помимо автомата Калашникова, взял с собой каску, бронежилет, более сотни патронов и штык-нож.
Обновлено вчера в 02:40
Путешествия
Больше не «Баунти». Пляжи известного курорта Гоа залило мазутом
Искупаться в «черном золоте» могут теперь туристы в Гоа. Райские пляжи известного индийского курорта окрасились в черный цвет из-за мазута.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»
Обновлено вчера в 12:12
Единоборства
Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао
Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Футбол
Хохлов: «Проиграли, потому что не забиваем, вот и всё»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча с "Локомотивом" (0:1) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:14
Происшествия
На машину актера сериала «Бригада» упал сосед
Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Авто
Назван ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России
Обновлено в 02:01
Единоборства
Головкин встретится с Адамсом 8 июня
Обновлено в 07:35
Экономика
Компания Ford Sollers продаст заводы в России
Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Общество
Глава МВД Франции намерен запретить митинг «желтых жилетов» в Париже
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер распорядился запретить проведение субботней акции «желтых жилетов» на Елисейских Полях в Париже.
Обновлено 27 марта в 18:13
Здоровье
В Великом Новгороде ушла из жизни известный педиатр
В Великом Новгороде скончалась известный педиатр Светлана Казанцева, работавшая в детской поликлинике №3.
Обновлено в 08:23
Футбол
Президент «Наполи»: «Нам стыдно играть на домашнем стадионе»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что домашнему стадиону клуба требуется реконструкция.
Обновлено в 08:30
Политика
Трамп заявил о возможных переговорах с Путиным по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что в скором будущем может начать с президентом России Владимиром Путиным обстановку в Венесуэле, пишут РИА Новости.
Обновлено в 02:41
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Футбол
Инсинье может пропустить оба матча против «Арсенала»
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может не помочь команде в обоих матчах 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».
Обновлено в 08:46
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Общество
Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено 28 марта в 21:50
Футбол
Ахмат — Спартак 1:1 (1-й тайм)
Айртон получил повреждение во время игры с «Зенитом». Он тренировался только последние три дня, — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».
Обновлено в 09:39