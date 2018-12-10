Футбол
Обладателем Кубка Либертадорес стал «Ривер Плейт»
Обладателем Кубка Либертадорес стал «Ривер Плейт»Коммерсантъ17:14
Футболисты «Ривер Плейт» одержали победу над «Бока Хуниорс» в дополнительное время ответного матча финала Кубка Либертадорес (аналог футбольной Лиги чемпионов). Встреча аргентинских клубов в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 3:1.
Коммерсантъ17:14
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Футбол
«Рубин» в гостях сенсационно обыграл «Зенит»
Обновлено в 20:02
Футбол
«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»
"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено в 17:22
Футбол
Хавбек «Челси» Азар назвал «Манчестер Сити» лучшей командой страны
Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал матч против "Манчестер Сити" в рамках 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:14
Футбол
«Дженоа» в меньшинстве сыграл вничью с СПАЛом
Обновлено в 16:32
Футбол
Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".
Обновлено в 16:06
Футбол
«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»
Московский "Спартак" прибыл в Испании, где сыграет против "Вильярреала" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:44
Футбол
«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»
В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 16:48
Футбол
«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас
В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира.
Обновлено в 14:28
Футбол
Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперников
Обновлено в 16:33
Футбол
Хохлов: «Игроки на 98% выполнили то, что планировали»
Обновлено в 15:22
Футбол
«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»
В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте.
Обновлено в 13:37
Футбол
Солари — о матче с «Уэской»: ветер помешал красоте футбола
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари объяснил сложными погодными условиями невнятную игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0).
Обновлено в 16:40
Футбол
Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле
Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Обновлено в 18:44
Футбол
Вечно опаздывающий форвард «Барселоны» снова проспал тренировку
Обновлено в 16:13
Футбол
Ибрагимович уверен, что Перес «купил» Модричу золотой мяч
Ибрагимович имеет право на мнение, но был бы Перес такой всемогущий, то удержал бы Роналду любой ценой, значит не всё можно купить за деньги и золотые мячи в том числе.
Обновлено в 19:20