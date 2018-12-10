Футбол

Обладателем Кубка Либертадорес стал «Ривер Плейт»
Коммерсантъ
17:14

Футболисты «Ривер Плейт» одержали победу над «Бока Хуниорс» в дополнительное время ответного матча финала Кубка Либертадорес (аналог футбольной Лиги чемпионов). Встреча аргентинских клубов в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 3:1.
Коммерсантъ17:14

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Форвард «Боки» после гола напугал игрока «Ривера» гримасой

Газета.Ru20:22

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Матч ТВ20:04

Определены все участники клубного чемпионата мира-2018

Sportbox.RU20:04

Кубок Либертадорес. Финал. 2-й матч. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» – 3:1

Чемпионат17:30

Форвард «Боки» Бенедетто 2-м в истории забил во всех играх финала и полуфинала сезона Кубка Либертадорес

Sports.ru19:29

Скандал окончен: «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес

Спорт-Экспресс17:40

Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» в дополнительное время обыграл «Бока Хуниорс»

Бомбардир.ру17:03
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«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»

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В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
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Хохлов: «Игроки на 98% выполнили то, что планировали»

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«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»

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Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари объяснил сложными погодными условиями невнятную игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0).
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Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
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Вечно опаздывающий форвард «Барселоны» снова проспал тренировку

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Футбольных чиновников обвинили в насилии в отношении женской сборной

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Обновлено в 19:28
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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