Политика
Обидевшиеся на Клишаса депутаты могут отложить его законопроекты
Обидевшиеся на Клишаса депутаты могут отложить его законопроектыГазета.Ru07:58
В Госдуме планируют отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса "о суверенном интернете", запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти, сообщает телеканал "Дождь".
Газета.Ru07:58
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с чего всё началось
Инициативы сенатора Клишаса Законопроекты о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации (так называемых фейк-новостях) и об ограничении доступа к материалам, выражающим в неприличной форме явное неуважение к государству, были внесены в Госдуму 12 декабря.ТАСС07:43
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Петр Порошенко сообщил о том, что Украине удалось реализовать макрофинансовую стабилизацию, а также обеспечить стране выход из зоны риска путем совместных действий и решений.
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