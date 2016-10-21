В Госдуме собираются отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса «о суверенном интернете», запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти.

с чего всё началось

В Госдуме планируют отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса "о суверенном интернете", запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти, сообщает телеканал "Дождь".

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