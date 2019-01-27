Политика
Обидчика Скабеевой вызвали на дуэль на «Удавах»Вести.Ru вчера в 06:34
Разработчик нового российского пистолета "Удав" предложил оружие для дуэли с обидчиком российской журналистки Ольги Скабеевой. Ранее сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу, толкнувшего Скабееву во время саммита ПАСЕ, на дуэль.
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Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос.
— Игорь Морозов, российский политикLenta.ru 08:47
с чего всё началось
Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Берёза помешал российской журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. После этого член Совета Федерации Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль.Говорит Москва07:57
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Транспорт
В Саратовской области закрыли трассу, соединяющую Россию и Казахстан
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