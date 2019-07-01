Футбол

Оби Микел перешёл в «Трабзонспор»Чемпионат 03:35

Нигериец достался турецкому клубу бесплатно, перейдя в статусе свободного агента. Условия соглашения с 32-летним футболистом не разглашаются. Последним клубом Оби Микела был «Мидлсбро», к которому он присоединился в январе этого года после ухода из китайского клуба «Тяньцзинь Тэда».
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