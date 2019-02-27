Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом АрашуковаLenta.ru 10:53
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе. Видео с обгоревшими деньгами в среду, 27 февраля, публикует издание «Фонтанка».
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
По данным нашего издания, в последних числах января неизвестные завезли на склад несколько тонн груза. Им оказались пачки валютных банкнот. Чтобы выложить гору денег, пришлось пользоваться погрузчиком-манипулятором.Фонтанка.Ру10:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Армия и оружие
Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВС
Обновлено в 02:54
Происшествия
СК просит арестовать двух новых фигурантов по газовому делу Арашуковых
В СК пояснили, что указания о том, с кого сколько денег взять и кому сколько газа "выдать" Борсов получал от Рауля Арашукова - советника гендиректора компании "Газпром-Межрегионгаз" (отец сенатора Рауфа Арашукова).
Обновлено в 10:32
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Политика
Путин вручил звезду Героя России захватившему «Стингер» в Афганистане
Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну, который участвовал в спецоперации в Афганистане по захвату ракетного комплекса США «Стингер».
Обновлено в 13:36
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Политика
Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Украины от конкурса
Европейский вещательный союз (EBU) сожалеет, что Украина не будет участвовать в Евровидении в 2019 году, однако надеется на её участие в следующий раз.
Обновлено в 13:30
Теннис
Мария Шарапова снялась с третьего турнира подряд из-за травмы
Обновлено в 14:00
Политика
Координатор ОБСЕ предложил ввести новое перемирие в Донбассе
Координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил объявить новое весеннее перемирие в Донбассе.
Обновлено в 09:57
Политика
Politico: Коэн попытается привлечь Трампа к уголовной ответственности
Ранее стало известно о будущих показаниях Коэна, в которых он расскажет, что Трамп знал о сговоре с WikiLeaks перед выборами 2016 года.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета
Учащийся медицинского класса одной из московских школ спас жизнь мужчине на борту самолета, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля
В центре Курска четыре легковых автомобиля столкнулись с двумя бронетранспортерами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 13:10
Общество
Россияне больше всего обеспокоены ростом цен и безработицей
По данным опроса «Левада-центра», у 62% россиян вызывает тревогу ситуация с ростом цен в стране.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Источник сообщил о преодолении кризиса в отношениях России и Израиля
Крушение российского самолета Отношения России и Израиля ухудшились после крушения 17 сентября российского самолета-разведчика Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря и был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим.
Обновлено в 12:18
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю упали на 8,65 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю упали на 8,65 млн баррелей и по состоянию на 22 февраля составили 445,87 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США.
Обновлено в 11:42
Общество
Лишенный бонусных миль Алешковский подал в суд на «Аэрофлот»
Обновлено в 09:48
Футбол
«Челси» — «Тоттенхэм»: Кепа начнёт встречу со скамейки запасных
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину
Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Сотрудник ДПС обстрелял дома полицейских начальников
В селе Частые (Пермский край) инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД обстрелял дома руководителей полиции.
Обновлено в 11:39
Политика
Трамп и Ким Чен Ын прибыли на саммит
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Американский эсминец «Дональд Кук» покинул порт Одессы
Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" в среду покинул порт Одессы, сообщает генштаб ВС Украины в Facebook.
Обновлено в 11:41
Происшествия
СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших
Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 10:09
Автоспорт
Даниил Квят: День выдался продуктивным
В среду в Барселоне с новой машиной Toro Rosso работал Даниил Квят.
Обновлено в 13:34
Политика
Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью
Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Путин заявил о намерении укреплять армию и флот
Обновлено в 12:52