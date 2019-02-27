Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом АрашуковаLenta.ru 10:53

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе. Видео с обгоревшими деньгами в среду, 27 февраля, публикует издание «Фонтанка».
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с чего всё началось

Горы денег хотели сжечь в Москве. Их связывают с делом сенатора Арашукова

Как стало известно «Фонтанке» 27 февраля, костер из денег в одном из складских помещений столицы сложили в день обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
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Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
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Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

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Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выразили сожаление из-за решения Киева отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.
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Более 50 человек в американской Алабаме были госпитализированы после выброса вредных веществ на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на пожарную службу.
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Воры начали активно использовать ключи, напечатанные на 3D-принтере для того, чтобы вскрывать замки на чемоданах авиапассажиров за считанные секунды, сообщает The Sun.
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