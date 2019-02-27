Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом АрашуковаLenta.ru 10:53

Как стало известно «Фонтанке» 27 февраля, костер из денег в одном из складских помещений столицы сложили в день обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

с чего всё началось

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе. Видео с обгоревшими деньгами в среду, 27 февраля, публикует издание «Фонтанка».

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

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