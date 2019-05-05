Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат РадыГазета.Ru 17:51
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в данном предложении "нет ничего геноцидного".
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Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы и четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан.
— Семен Семенченко, украинский военный деятельАргументы и Факты 14:25
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Происшествия
В Китае пять человек погибли при пожаре в жилом доме
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Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
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Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Экономика
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