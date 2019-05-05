Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат РадыГазета.Ru 17:51

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в данном предложении "нет ничего геноцидного".
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Семен Семенченко
Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы и четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан.
— Семен Семенченко, украинский военный деятельАргументы и Факты 14:25

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«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

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Семён Игоревич Семенченко
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Украинский общественный, военный и политический деятель. Получил известность и политический вес в качестве командира добровольческого батальона «Донбасс». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Самопомощь». Первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, майор резерва Национальной гвардии Украины.
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