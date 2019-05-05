Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат РадыГазета.Ru 17:51
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в данном предложении "нет ничего геноцидного".
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Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы и четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан.
— Семен Семенченко, украинский военный деятельАргументы и Факты 14:25
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Общество
Эксперт оценил идентификацию в мессенджерах по номеру телефона
Эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин прокомментировал в беседе с RT вступившее в силу 5 мая постановление российского правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году
Обновлено в 14:59
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено в 19:10
Кино
Режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию «Игры престолов»
Отечественный режиссер Юрий Быков, который известен по фильмам «Дурак» и «Завод», раскритиковал третью серию финального сезона «Игры престолов».
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Происшествия
Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено в 21:49
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
«Аэрофлот» отменил почти 20 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»
«Аэрофлот» отменила 17 рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 16:41
Происшествия
СМИ: 11 человек погибли в пожаре на борту самолёта SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 13:19
Общество
Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах
Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.
Обновлено в 21:18
Экономика
На проект «Старшее поколение» в Магаданской области выделят 128,9 млн рублей
Расходы в рамках национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в Магаданской области, составят в 2019 году 128,9 млн рублей.
Обновлено в 21:21
Общество
Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить
В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»
Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено в 14:13
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Наука
Генетика помогает рыбам адаптироваться к экстремальному загрязнению экологии
Обновлено 03 мая в 05:20
Политика
Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа
Президент США Дональд Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и заявил о поддержке Израиля.
Обновлено в 20:27
Политика
Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском
Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:58
Политика
США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра
Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
Обновлено в 19:44
Политика
Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 14:57
Авто
Что такое коэффициент полезного действия двигателя
Коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания – характеристика, которая свидетельствует об эффективности агрегата.
Обновлено в 21:09