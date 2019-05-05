Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат РадыГазета.Ru 17:51
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в данном предложении "нет ничего геноцидного".
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Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы и четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан.
— Семен Семенченко, украинский военный деятельАргументы и Факты 14:25
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Происшествия
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Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
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Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
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Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»
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Армия и оружие
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