Армия и оружие
«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущегоLenta.ru 17:31
Российские фрегаты проекта 11356, оставшиеся без украинских газотурбинных силовых установок, в полном объеме могут быть заменены корветами проекта 20386, сообщил Mil.Press FlotProm начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Тряпичников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Футбол
Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА
Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено в 19:42
Космос
NASA начнет отправлять оборудование на Луну в 2020 году
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Интернет
Google сообщил о сбоях в работе сервисов
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Гаджеты
Intel опротестовала тесты AMD со сравнением Xeon и EPYC на Computex
AMD на Computex провела демонстрацию, сравнив двухпроцессорную систему на базе новых серверных 64-ядерных процессоров EPYC Rome, противопоставив его 2-процессорной системе с 28-ядерными аналогами в лице Intel Xeon Platinum 8280.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском
Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено в 16:30
Экономика
РФПИ пробует инвестиции в говядину
Фонд может приобрести долю в мясокомбинате в Оренбургской области Несмотря на несостоявшиеся сделки с агрохолдингами "Эфко" и "АФГ Националь", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не утратил интерес к сельскохозяйственному бизнесу.
Обновлено в 17:55
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Здоровье
Жители ефремовского села Шилово смогут бесплатно проверить зубы
Во вторник, 4 июня, тульские врачи-стоматологи приедут в Ефремовский район село Шилово.
Обновлено в 17:19
Футбол
«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов
"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
Обновлено в 05:32
Экономика
Дмитрий Бутрин о том, почему кредита в России по-прежнему и избыточно, и недостаточно
Непосредственное применение регулятором какой-либо экономической теории при регулировании рынков, особенно если речь идет о ее фундаментальной части — не такое частое явление, поскольку «гладкость на бумаге» неизбежно ломается десятками и сотнями случайных факторов.
Обновлено в 17:55
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Единоборства
Кличко высказался о поражении Джошуа
Результат боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом не оставил равнодушным бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимира Кличко.
Обновлено в 19:47
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения
Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Спорт
Российскую сборную могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года
Сборную России могут отстранить от участия в Летних олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.
Обновлено в 05:00
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Обновлено в 03:41
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда.
Обновлено в 01:34
Общество
Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре
Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Наука
В России создали лучшую в мире лампу освещения
Учёные из МФТИ и ФИАН разработали прототип катодолюминесцентной лампы общего освещения.
Обновлено в 07:41