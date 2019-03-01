Обеспеченный пол: почему мужчины зарабатывают больше женщинВечерняя Москва 07:54

Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в пятницу.

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Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин. При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин.

Вице-премьер Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» заявила, что на сегодняшний день средняя зарплата женщин в стране составляет 70 процентов от среднего заработка мужчины.

Обеспеченный пол: почему мужчины зарабатывают больше женщин

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