Политика

Украинский командир, обещавший уничтожить корабли РФ, попался ФСБ
Мойка78
14:05

Среди задержанных присутствует Роман Мокряк, который в октябре прошлого года рассказывал о тактике украинских Военно-морских сил "волчья стая". Он заявил, что когда украинские корабли будут атаковать, российский корабль не сможет держать на мушке цели.
Мойка7814:05

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ФСБ задержала украинского командира, грозившего российскому флоту

РЕН ТВ15:14

Обещал волком загрызть российский корабль, но попался ФСБ

Красная весна14:48

Предложивший атаковать российские корабли «вольчьей стаей» моряк задержан ФСБ

Газета.Ru14:46

Украинский командир, обещавший уничтожить корабли РФ, попался ФСБ

Мойка7814:05

Украинский командир, грозивший российскому флоту, был задержан ФСБ

ФАН14:04

Обещавший уничтожить российские корабли украинский командир попался ФСБ

Lenta.ru12:52

Задержанные у Крыма моряки оказались звездами украинского интернета

Взгляд.ру08:55
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Политика

Совбез ООН отклонил повестку России по инциденту в Керченском проливе

Совет Безопасности ООН отказался утвердить предложенную Россией повестку экстренного заседания по поводу нарушения российских границ украинскими судами в Керченском проливе.
Обновлено в 16:29
Политика

Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения

Верховная Рада одобрила введение на территории всей Украины военного положения.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.
Обновлено в 16:24
Политика

Появились фото нарушивших границу РФ украинских кораблей в порту Керчи

Три корабля военно-морских сил Украины, задержанные в воскресенье из-за нарушения государственной границы, находятся у причала в порту Керчи, передает в понедельник корреспондент ТАСС.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Российские бомбардировщики пролетели над фрегатом НАТО

Российские бомбардировщики Су-24 пролетели над бельгийским фрегатом «Годеция» (Godetia), принимавшим участие в учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 16:30
Политика

Медведев прибыл в Минск на заседание межправсовета ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск, где 27 ноября состоится заседание Евразийского межправительственного совета.
Обновлено в 16:18
Политика

На границе Украины и Польши начались столкновения автомобилистов

Обновлено в 16:28
Политика

Мексика усилила меры безопасности в районе лагеря мигрантов

Мексиканские власти в понедельник приняли дополнительные меры безопасности вокруг лагеря мигрантов в городе Тихуана после их попытки прорыва в США.
Обновлено в 16:07
Политика

Песков: дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается

Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 все еще прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:15
Политика

Британский парламент проголосует по Brexit 11 декабря

Голосование по соглашению Великобритании и ЕС о Brexit пройдет в британской палате общин 11 декабря, сообщают в понедельник британские СМИ.
Обновлено в 16:18
Политика

Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:41
Политика

Асад назначил нового мэра Дамаска

Обновлено в 14:46
Армия и оружие

МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо

Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.
Обновлено в 12:53
Политика

Bloomberg: личный помощник Трампа уходит из Белого дома

Джордан Карем, личный помощник президента США Дональда Трампа, намерен покинуть свой пост в начале 2019 года.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий»

Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
Обновлено в 14:37
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