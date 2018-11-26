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Армия и оружие Армия и оружие МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.

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