Политика

Обещания Макрона обойдутся Франции в 10 млрд евро
Телеканал 360°
вчера в 19:40

Макрон официально ввел режим чрезвычайного положения в стране и осудил насилие против полиции во время пикетов, сообщила «Газета.ru». Все эти меры обойдутся французскому бюджету в 8-10 миллиардов евро, заявил отвечающий за бюджетную политику страны государственный секретарь Оливье Дюссо.
Телеканал 360°вчера в 19:40
с чего всё началось
Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют бюджетных затрат в размере 8-10 млрд евро, сообщил
 госсекретарь Оливье Дюссо (его заявление приводит Le Figaro).
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 01:30, Ашберн
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