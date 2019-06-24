Экономика

Объемы потребкредитования в России обогнали ипотекуКрасная весна 13:46

В докладе отмечается, что темпы роста в этом виде кредитования превысили ипотечное и составили в апреле 2019 года 25,2% прироста к аналогичному периоду прошлого года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Объемы потребкредитования в России обогнали ипотеку

Красная весна13:46

Банк России ожидает замедления темпов роста кредитования населения к концу 2019 года

Реальное время12:55

Потребкредитование впервые с 2013 года обогнало ипотеку по темпам роста

РБК12:24

Банк России ожидает постепенного замедления темпов прироста розничного кредитования

Финмаркет12:01

Во всем мире рынок IT-инфраструктур замедлился

IT-World11:39

ЦБР ОЖИДАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ К КОНЦУ 19Г ИЗ-ЗА НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА И МЕР ЦБ

Financial One11:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
Происшествия

В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства.
Обновлено в 05:42
Политика

Трамп ввел санкции против лидера Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Валентин Гафт винит себя в смерти дочери

Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Политика

Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность

Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля 2019 года тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Футбол

Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию клубов Грузии

Обновлено в 13:48
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Политика

ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕ

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения вопроса о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ).
Обновлено в 06:02
Политика

Грузинские депутаты собрались в Москву

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Екатеринбурге умерла ветеран войны, чьей квартирой завладела сиделка

В Екатеринбурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Евгения Лосева, чьей квартирой и деньгами завладела, сообщает Znak.com.
Обновлено в 10:02
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Обновлено в 08:54
Общество

Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В США убили россиянку и двух ее детей. Подозревают мужа, американца

Обновлено в 03:42
Происшествия

Мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка

В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Футбол

Адвокат Мамаева рассчитывает, что его подзащитный выйдет по УДО

Обновлено в 13:54
Происшествия

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках

Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

«Калашников» создал первый в России дрон-камикадзе

Концерн "Калашников" создал первый в Российской Федерации барражирующий дрон-камикадзе нового поколения "Ланцет".
Обновлено в 13:52
Общество

В Госдуме обсудили качество школьного образования в России

Участники состоявшихся в Государственной Думе больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в РФ» обсудили наиболее острые вопросы отрасли — обеспеченность школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на учителей, меры их социальной поддержки и качество образования в целом.
Обновлено в 12:09
Авто

Новый Renault Duster лишится дизельных двигателей

Выход кроссовера запланирован на 2023 год, а его серийную сборку наладят на предприятии в Бразилии, Индонезии, Колумбии и даже в списке присутствует Россия.
Обновлено в 11:20
Авто

«Заряженный» кроссовер Audi SQ8: самый дорогой в гамме

У флагманского паркетника Audi Q8 появилась «горячая» версия, хотя на знаки отличия разработчики поскупились: снаружи SQ8 почти повторяет базовую модель с пакетом S line.
Обновлено в 04:38
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Спорт

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии

Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине

В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Футбол

«Уфа» проиграла австрийскому «Хорну» в товарищеском матче

«Уфа» проиграла австрийскому клубу «Хорн» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев.
Обновлено в 13:57
Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Политика

Россия назвала условия транзита газа через Украину

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное