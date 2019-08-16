Экономика
Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%Газета.Ru 01:52
Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера России, министра финансов Антона Силуанова.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Футбол
РЖД не снизит финансирование «Локомотива»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил о том, что руководство РЖД не будет снижать финансирование клуба.
Обновлено в 09:42
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в контрольном матче
Сегодня, 17 августа, «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором» в рамках предсезонной подготовки к сезону КХЛ.
Обновлено в 04:09
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в шестом туре РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» уверенно обыграл команду «Урал» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:10
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки F-35B у США
Министерство обороны Японии окончательно одобрило закупку у корпорации Lockheed Martin боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Единоборства
Кормье назвал сумасшествием общение с Нурмагомедовым
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Футбол
Хохлов: Филипп попадёт в заявку «Динамо» на матч с «Локомотивом»
Филипп в заявку команды попадёт, а вот окажется на поле или нет, увидим.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
В Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 09:16
Футбол
Арсенал — Бернли 2:1
Обновлено в 09:23
Кино
Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино
Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны
В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.
Обновлено в 07:26
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Обновлено 15 августа в 12:54
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 15:22
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США
Над американским Средним Западом пролетел российский самолет-разведчик, и никто на этот счет не предпринял никаких действий, пишет американский журнал Time.
Обновлено в 09:33