Экономика

Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%Газета.Ru 01:52

Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера России, министра финансов Антона Силуанова.
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