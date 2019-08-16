Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера России, министра финансов Антона Силуанова.

Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%

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