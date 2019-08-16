Экономика
Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%Газета.Ru 01:52
Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера России, министра финансов Антона Силуанова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Зеленский обещает наказать владельца сгоревшего отеля в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью 8 человек при пожаре в отеле, расположенном в Одессе.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь
Польша и страны Прибалтики станут первыми жертвами российской морской экспансии, если Россия и НАТО начнут войну.
Обновлено 15 августа в 06:36
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 20:44
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Мама Тимати написала сыну трогательное поздравление в Instagram
Ранее многие критиковали рэпера за то, что его дочь воспитывает бабушка Симона, однако Тимати сам неоднократно отмечал, что его мама очень помогает в воспитании малышки, поскольку характер у Алисы непростой.
Обновлено 15 августа в 09:01
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 04:27
Футбол
Валерий Карпин заснул на премьере фильма Квентина Тарантино
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье
Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено 15 августа в 03:19
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено 15 августа в 10:05
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Международной командой ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи разработан специальный портативный костюм-экзоскелет, позволяющий одновременно снизить энергетические затраты человека как при ходьбе, так и во время бега.
Обновлено в 00:06
Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Космос
В NASA определились со штаб-квартирой новой программы по освоению Луны
Штаб-квартира новой программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны будет расположена в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:05
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено вчера в 01:04
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Газизов о Круговом: «Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с защитником команды Данилом Круговым.
Обновлено в 05:04