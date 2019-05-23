Экономика
Объем выданных кредитов в РФ в апреле вырос на 13%ПРАЙМ 02:36
Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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Общество
Семья Бута впервые получила американскую визу
В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.
Обновлено в 18:20
Наука
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Обновлено в 19:00
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Наука
Ученые рассказали о причинах возникновения рака желудка
Среди причин развития рака желудка специалисты назвали вредные привычки, в том числе курение и пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 16:41
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Музыка
Пересмотрены официальные итоги «Евровидения»
Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).
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Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Авто
Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
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В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики
Обновлено в 11:11
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Автоспорт
Роналду встретился с чемпионом «Формулы-1» Хэмилтоном
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел встречу с пятикратным чемпионом "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:13
Хоккей
Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов
Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено в 18:16
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Политика
«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40
Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:06
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Авто
Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
Обновлено в 01:54
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
"Предполагается, что нестандартные вспышки новых и передаваемых через переносчиков болезней будут происходить с постепенным риском появления эндемичности в некоторых районах", - сказал специалист.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
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Армия и оружие
Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Интернет
YouTube запустил чистку от шокирующего контента
Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.
Обновлено в 11:59
Политика
Путин вручил государственные награды в Кремле
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды россиянам и иностранным гражданам в Кремле.
Обновлено в 06:46
Музыка
Ричард Эшкрофт получил права на «Bitter Sweet Symphony» спустя 20 лет
В конце 90-х годов менеджер Rolling Stones Аллен Кляйн, чьей компании ABKCO принадлежали авторские права на песню "The Last Time", подал в суд на Ричарда Эшкрофта, в результате чего авторство композиции было закреплено за Миком Джаггером и Китом Ричардсом и они начали получать 100% авторских отчислений за "Bitter Sweet Symphony".
Обновлено в 20:07
Футбол
Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
Обновлено в 08:54
Футбол
Дюков рассказал, когда в РПЛ отменят лимит на легионеров
Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности постепенной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Обновлено в 07:59