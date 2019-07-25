Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.

с чего всё началось

Средний размер выданного кредита наличными вырос на 18% - с 249 тыс. до 269 тыс. рублей. В первые шесть месяцев 2019 года было выдано на 14% больше новых кредитных карт, объемы одобренных лимитов выросли на 27%.

Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%

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