Экономика

Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%ТАСС 04:05

Средний размер выданного кредита наличными вырос на 18% - с 249 тыс. до 269 тыс. рублей. В первые шесть месяцев 2019 года было выдано на 14% больше новых кредитных карт, объемы одобренных лимитов выросли на 27%.
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с чего всё началось

Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть

Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.
Известиявчера в 17:01

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Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%

ТАСС04:05

СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода

RT на русском02:41

Выдачу кредитов наличными возросли в 4 раза

Газета.Ru02:23

Россияне стали брать больше кредитов наличными

URA.Ruвчера в 23:29

Россияне стали чаще брать кредиты наличными

News.ruвчера в 23:28

Россияне стали брать больше кредитов «живыми деньгами»

РЕН ТВвчера в 17:57

В России стали чаще выдавать кредиты наличными

Известиявчера в 18:31
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Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

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В Шереметьево трап врезался в самолет перед вылетом в Ереван

Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку, сообщили РБК в авиакомпании Nordwind.
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Обновлено в 04:14
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
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Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового ДТП на загородной трассе, в котором погибли четверо мужчин и одна девушка.
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Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
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Экономика

Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье

Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье Минфин подготовил проект доклада правительству о мотивировании граждан к заключению добровольных договоров страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие

На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»

Обновлено в 03:25
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
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Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре

Обновлено вчера в 22:46
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Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире

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На стройке у Макаровского моста сгорел манипулятор

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Происшествия

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Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
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Жано Ананидзе: «Слова Черенкова стали моим стимулом в жизни»

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе рассказал о своих воспоминаниях о бывшем футболисте красно-белых Федоре Черенкове.
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В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Наука

Ученые назвали смертельно опасный популярный продукт

Уточняется, что 1974 года специалисты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячи различных продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.
Обновлено вчера в 04:17
Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже упали на 2,7%

Обыкновенные акции "Газпрома" подешевели в начале торгов на Московской бирже на 2,7%, до 206,3 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
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Общество

Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова

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Пять человек погибли при взрыве правительственного автобуса в Кабуле

В результате взрыва погибли пять человек, еще десять ранены. По данным МВД страны, атака произошла в 8:10 по местному времени.
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Политика

Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам

Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
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Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата

Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
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Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек

Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.
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Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Дадашева

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На западе Москвы возник лесной пожар

На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Обновлено в 03:35
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