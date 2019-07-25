Экономика

Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%ТАСС 04:05

Средний размер выданного кредита наличными вырос на 18% - с 249 тыс. до 269 тыс. рублей. В первые шесть месяцев 2019 года было выдано на 14% больше новых кредитных карт, объемы одобренных лимитов выросли на 27%.
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с чего всё началось

Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть

Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.
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СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:25, Вашингтон
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