Экономика
Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%ТАСС 04:05
Средний размер выданного кредита наличными вырос на 18% - с 249 тыс. до 269 тыс. рублей. В первые шесть месяцев 2019 года было выдано на 14% больше новых кредитных карт, объемы одобренных лимитов выросли на 27%.
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Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.Известиявчера в 17:01
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