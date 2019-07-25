Количество новых кредитов выросло в годовом отношении на 14%, объем кредитования - на 18%. В июне нынешнего года было выдано 563,06 тыс. кредитов (рост на 14%, 492,5 тыс. в июне 2018 года) на 19,10 млрд рублей (рост на 18%, 16,2 млрд рублей в июне 2018 года).

Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero Sport официально представлен Сегодня, 25 июля состоялся официальный дебют обновлённого внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Премьера новинки прошла в Таиланде.

Музыка Бузова заявила, что даст последний концерт Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ее осенний концерт станет последним. Об этом исполнительница написала в Instagram.

Происшествия В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа» Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

Происшествия В Екатеринбурге мальчик упал с платформы метрополитена Несовершеннолетний екатериинбуржец чуть не поплатился жизнью из-за игры на планшете, во время которой он упал с платформы метро.

Общество Госдума приняла закон о продлении «дачной амнистии» Государственная дума приняла закон о восстановлении "дачной амнистии" до марта 2021 года и расширении ее действия.

Политика Гудкова вызвали в московский СК Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

Авто Составлен топ-10 китайских марок в автопарке России За основу составленного топ-10 китайских марок в автопарке России специалисты взяли данные по количеству зарегистрированных автомобилей по состоянию на начало года.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Путин отменил часть санкций против Турции Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Армия и оружие Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря Пуски состоялись в районе прибрежного города Вонсан и были направлены в сторону Японского моря.

Общество В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.

Экономика Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье Минфин подготовил проект доклада правительству о мотивировании граждан к заключению добровольных договоров страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

Шоу-бизнес Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.

Происшествия Почти перелетевший Ла-Манш на доске француз свалился в воду Француз Франки Запата, который собирался пересечь Ла-Манш на летающей доске, упал в воду. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Внутри обычного яблока оказалось 100 миллионов бактерий Ученые предположили, что людям больше по вкусу «домашние яблоки», потому что в их кожуре и мякоти содержится больше бактерий из рода Methylobacterium, которые вырабатывают вещества со вкусом и запахом клубники.

Игры Художник Overwatch объяснил, почему новый герой Сигма изображен босым Художник Overwatch Цю Фэнг объяснил, почему решил сделать нового героя игры Сигму босым.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии раненного в Анкаре белорусского дипломата Советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев, раненный в Анкаре, по-прежнему находится в реанимации, сообщила больница Guven.