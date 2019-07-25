Финансы
Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%ТАСС 04:05
Количество новых кредитов выросло в годовом отношении на 14%, объем кредитования - на 18%. В июне нынешнего года было выдано 563,06 тыс. кредитов (рост на 14%, 492,5 тыс. в июне 2018 года) на 19,10 млрд рублей (рост на 18%, 16,2 млрд рублей в июне 2018 года).
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