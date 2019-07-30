Финансы

Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризисаРБК 14:56

Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков. Тогда темпы падения были значительно сильнее — на 40%, с 766 млрд до 458 млрд руб.
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Объем выданной в России ипотеки упал впервые с 2015 года

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Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса

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