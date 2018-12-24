Объем выдачи ипотеки в России за 11 месяцев текущего года вырос на 45% - до 2,67 триллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость в аналитическом центре ООО "Русипотека".

Объем выдачи ипотеки в России за 11 месяцев вырос на 45%

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