Объем выдачи ипотеки в России в первом квартале вырос на 6%ФАН вчера в 08:56

Объем выдачи ипотеки в России по итогам первого квартала вырос на 6%. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка РФ.

Объем выдачи ипотеки в России в первом квартале вырос на 6%

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