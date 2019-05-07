Экономика
Объем выдачи ипотеки в России в первом квартале вырос на 6%ФАН вчера в 08:56
Объем выдачи ипотеки в России по итогам первого квартала вырос на 6%. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка РФ.
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Происшествия
Названа приоритетная версия трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 10:33
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Политика
Макрон надеется, что Россия останется в Совете Европы
Напомним, генсек СЕ сам ранее заявлял, что выход России из Совета Европы «потряс бы организацию».
Обновлено вчера в 16:00
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 мая
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 мая, составляет 65,3350 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 06:21
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года
С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео
Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье
Новооскольцы смогут записаться в «Школу здоровья»
Подробнее о работе интересующей «Школы здоровья», месте проведения и расписании новооскольцы могут уточнить у своего врача общей практики (семейной медицины).
Обновлено 04 мая в 03:02
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Комбинезон и туфли: Елена Малышева предстала в новом дачном образе
Обновлено вчера в 21:16
Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Общество
Правило об идентификации пользователей мессенджеров вступило в силу
Правила об идентификации в мессенджерах по номеру телефона вступили в силу с 5 мая. Об этом сообщило радио «Говорит Москва».
Обновлено 04 мая в 18:36
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено вчера в 09:20
Единоборства
Макгрегор удалил пост в Twitter, где назвал российских бойцов крысами
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удалил пост в Twitter, в котором оскорбил бойцов из России, назвав их крысами.
Обновлено в 01:34
Здоровье
В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Стало известно, кем был американец, сгоревший в SS-100
Обновлено в 01:21
ЖКХ
Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов
Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
Обновлено в 01:40
Общество
Почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая
Около половины жителей России (48%) в день Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.
Обновлено в 00:21
Кино
Ирина Шевчук рассказала, как Станислав Ростоцкий с трудом утвердил ее на роль Осяниной в «А зори здесь тихие…»
В легендарной ленте Шевчук сыграла Риту Осянину, которая погибла последней из пяти советских девушек.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Всего в самолете находилось 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
Обновлено вчера в 08:04
Финансы
ЦБ может засекретить данные о слиянии банков из-за санкций
Министерство финансов России предлагает разрешить Центробанку не публиковать информацию о слиянии банков, если сам банк или кто-то из его руководителей находятся под иностранными санкциями.
Обновлено в 00:54
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Концепцию вертолета с электродвигателем начали разрабатывать в России
По полученной от источника информации, на первом этапе будет проработана концепция вертолетов с гибридной установкой (двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель), а на втором этапе — с электродвигателем.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим
Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58