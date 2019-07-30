Финансы
Объем выданной в России ипотеки впервые упал за 4 годаЭхо Москвы вчера в 18:31
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Общество
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Энергетика
Названа дата запуска «Северного потока-2»
Обновлено в 08:10
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Здоровье
В Рязани из детской областной больницы массово увольняются медики
Из Рязанской Областной детской клинической больницы массово увольняются врачи и медсестры, пишет "Альянс врачей".
Обновлено в 07:54
Космос
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
Сегодня в 15.10 с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12".
Обновлено в 08:26
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Политика
Германия засомневалась в помощи США с Ираном
Вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца заявил о скептическом отношении к просьбе США присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Общество
Кузнецова призвала организаторов несанкционированных акций «оставить детей в покое»
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Согласно документу, один из трех департаментов Пентагона — министерство армии — намерен заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe или USAREUR).
Обновлено в 07:46
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Полина Гагарина выбрала теплый свитер для «осеннего» лета
Обновлено в 08:09
Происшествия
На острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду на греческом острове Крит, данных о пострадавших или ущербе не поступало.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Пентагон начал изучение севера России
Обновлено вчера в 23:11
Здоровье
Огромный камень в организме женщины помешал ей ходить в туалет
Ранее сообщалось, что жителю китайской провинции Ухань понадобилась срочная хирургическая операция, чтобы удалить огромный камень в мочевом пузыре.
Обновлено в 07:28
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплаты
Ежегодное повышение пенсий работающим гражданам проведут с 1 августа 2019 года.
Обновлено 29 июля в 02:29
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле
Бойцы Национальной гвардии Украины периодически проводят военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Экономика
Раскрыта схема крышевания банков полковником-миллиардером ФСБ
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, работал с российскими банкирами по определенной схеме.
Обновлено в 06:30
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Спорт
Фристайлист из Белоруссии продал золото Олимпиады ради друга
Обновлено в 06:38
Общество
Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»
Обновлено в 04:44