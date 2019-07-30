Финансы

Объем выданной в России ипотеки впервые упал за 4 годаЭхо Москвы вчера в 18:31

С начала года кредитов выдали меньше на 13%, чем за тот же период прошлого года.
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