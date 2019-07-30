Финансы

Объем выдачи ипотеки в России сократился на 3,5% с начала годаИнтерфакс 05:57

Всего за полгода банки заключили 575,5 тысячи ипотечных договоров, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (663,4 тыс.). Совокупный портфель ипотечных кредитов за январь-июнь увеличился на 568 млрд рублей, или на 8,9%, до 6,978 трлн рублей.
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