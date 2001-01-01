Экономика

Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%Интерфакс 04:16

Совокупный портфель ипотечных кредитов за три месяца текущего года увеличился на 322,8 млрд рублей, или на 5,0%, до 6,733 трлн рублей.
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