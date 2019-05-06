Экономика
Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%Интерфакс 04:16
Совокупный портфель ипотечных кредитов за три месяца текущего года увеличился на 322,8 млрд рублей, или на 5,0%, до 6,733 трлн рублей.
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Происшествия
Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве
СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
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Мария Миронова раскритиковала думавших о багаже пассажиров сгоревшего SSJ 100
Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в "Шереметьево" с баками, полными топлива.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Пассажирский самолет пропал в Мексике
Небольшой пассажирский самолет пропал с радаров в Мексике.
Обновлено в 12:55
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В России создадут единый реестр населения
В России в будущем появится единый реестр населения, работа над ним уже ведется.
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
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Шоу-бизнес
Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»
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Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
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Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Михеев подписал контракт новичка с «Торонто»
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Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
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АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
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Футбол
Алексей Саврасенко: «В матчах плей-офф на первый план выходит психология»
Генеральный менеджер БК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко рассказал о настрое команды на предстоящий второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита».
Обновлено в 13:02
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
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