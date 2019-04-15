Экономика
Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился в I квартале на 5%Вести.Финанс вчера в 08:12
В марте выдано около 100 тыс. ипотечных кредитов на 215-225 млрд руб. (минус 15% в количественном и минус 4-8% в денежном выражении к марту прошлого года). Средние ставки предложения 15 крупнейших ипотечных кредиторов почти не изменились в марте: на новостройки - 10,54%, на вторичный рынок - 10,66%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:27, Ашберн
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
Собор Нотр-Дам в Париже полностью потушен
Обновлено в 03:55
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Общество
Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
Обновлено в 04:19
Авто
«Авилон» официально открыл Audi на ЗиЛе
ГК «Авилон» справила официальный запуск дилерского центра Audi на территории ЗиЛа.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу
На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского в выборах на Украине
Брат тигра Амура Бартек предсказал победу Владимира Зеленского в выборах на Украине.
Обновлено в 00:31
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Опубликованы фотографии Собора Парижской Богоматери после пожара
Мировые информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после жуткого пожара.
Обновлено в 03:15
Авто
Бюджетный электрокар Renault City K-ZE обрёл серийный облик
Нынче внешность серийной машины полностью рассекречена, но характеристики по-прежнему неизвестны.
Обновлено в 03:42
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Политика
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Новая iOS 13 принесет кардинальные перемены в iPhone и iPad. Что изменится?
Изменения для iPad iOS 13 обзаведется интересными новшествами, актуальными только для планшетов iPad ввиду большей по сравнению с iPhone площадью экрана.
Обновлено в 04:50
Общество
Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы
Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
Обновлено в 04:04
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Космос
Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе
Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, изготовленное на Красной планете, будет белым.
Обновлено в 00:01
Культура
Хабаровский ТЮЗ отреставрируют за счет федерального бюджета
Три детских театра в ДФО получат деньги на капитальный ремонт. Это ТЮЗы Якутии, Амурской области и Хабаровского края.
Обновлено в 05:20
Происшествия
За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы
По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Религия
В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери
Протоиерей Николай Балашов: "Православные скорбят по утрате вместе с католиками" Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов прокомментировал ТАСС сильный пожар, сильно повредивший один из главных символов Парижа – собор Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:32