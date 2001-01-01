Экономика
Объем внешней торговли китайской Внутренней Монголии взлетел на 11,2%REGNUM вчера в 23:10
Объем импорта и экспорта Внутренней Монголии на севере Китая достиг 26,2 млрд юаней ($3,89 млрд) за первый квартал 2019 года, что на 11,2% выше, чем за тот же период годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Два главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с пасхальными взрывами на Шри-Ланке, задержаны, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на полицию.
Обновлено в 04:40
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 26 апреля в 03:27
Музыка
Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»
В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
Обновлено 26 апреля в 17:12
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции
Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче. Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.
Обновлено в 02:42
Политика
Назарбаев считает Китай близким другом Казахстана
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с главой КНР Си Цзиньпином, отметив высокую динамику экономических двусторонних отношений между странами.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу
Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Космос
Спутник связи «Ямал-601» доставили на космодром Байконур
Спутник «Ямал-601» доставили на космодром Байконур.
Обновлено в 02:51
Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Склад загорелся в промзоне в Солнечногорске
Обновлено в 04:03
Авто
5 автомобилей, в которых высоким водителям будет крайне неудобно
Обновлено в 04:16
Политика
Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Пьяный украинский дезертир подорвался на мине ВСУ
Украинский военный, злоупотребив спиртным, поссорился с сослуживцами и решил дезертировать, но по пути подорвался на мине, установленной ВСУ.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским
«Вышел мужчина, который стал препятствовать сотрудникам полиции, угрожал ножом, выражался в их адрес нецензурной бранью», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Скончался еще один арестант СИЗО "Матросская тишина", госпитализированный после передозировки наркотиками, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье осведомленный источник.
Обновлено в 04:47
Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Петербурге
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с бетонным ограждением в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:31
Политика
Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО
Тегеран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как один из вариантов ответа на ужесточение санкционной политики Соединённых Штатов.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Поставки смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Японская корпорация Sony поставила в первом квартале года 1,1 млн смартфонов, что является самым низким показателем компании за последние 10 лет.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Авто
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Владимирские врачи лечат тяжелые формы рака
Врачи отделения гематологии Областной клинической больницы (слева направо): Сергей Алтуфьев, Дарья Наумова, Ольга Пантелеева и Артем Кашицин В 2018-2019 годах врачи-гематологи ОКБ провели около 20 телемедицинских консультаций со специалистами федеральных клиник по вопросам лечения и диагностики пациентов с тяжелыми формами гематологических заболеваний.
Обновлено в 03:37
Экономика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Обновлено вчера в 06:02
Авто
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)
Официальный дебют полностью серийного кроссовера Renault Arkana состоится уже 22 мая.
Обновлено 26 апреля в 12:13
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36