Экономика

Объем внешней торговли китайской Внутренней Монголии взлетел на 11,2%REGNUM вчера в 23:10

Объем импорта и экспорта Внутренней Монголии на севере Китая достиг 26,2 млрд юаней ($3,89 млрд) за первый квартал 2019 года, что на 11,2% выше, чем за тот же период годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.
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Объем внешней торговли китайской Внутренней Монголии взлетел на 11,2%

REGNUMвчера в 23:10
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