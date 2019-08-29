Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Самая высокая доля неучтенной экономики в сфере операций с недвижимостью.
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с чего всё началось

Росстат измерил «невидимую» экономику России

ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн руб. Таким образом, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн руб. Доля скрытой экономики в ВВП снижается: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), в 2015 году — те же 13,2% (11 трлн руб.), в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.).
РБКвчера в 17:26

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Росстат озвучил размер «невидимой» экономики России

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Росстат назвал объем теневой экономики страны

Телеканал 360°02:14

Теневую экономику в России измерили

Lenta.ruвчера в 23:40

Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

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Назван размер «невидимой» экономики РФ

News.ruвчера в 20:36

Росстат измерил «невидимую» экономику России

РБКвчера в 17:26
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:12, Вашингтон
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Woman.ru вчера в 16:43
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