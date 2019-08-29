с чего всё началось

Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Самая высокая доля неучтенной экономики в сфере операций с недвижимостью.

Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

Футбол Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим» Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.

Экономика Оценка роста экономики США во 2-м квартале понижена до 2% Скорректированная доналоговая прибыль компаний в апреле-июне повысилась на 5,3% относительно предыдущего квартала (максимальный рост за последние пять лет) и на 2,7% по сравнению со вторым кварталом 2018 года.

Армия и оружие Трамп назвал космос следующей областью военных действий Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.

Шоу-бизнес Дочь Варум и Агутина работает официанткой в США Певица Анжелика Варум рассказала, что её дочь Лиза живёт в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.

Экономика Роскачество не считает цену вина показателем его качества Среди потребителей бытует мнение, что дешевле 400-500 рублей качественного вина быть не может.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Общество Названа опасность злоупотребления кофе Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».

Гаджеты Huawei снизила поставки смартфонов в Россию Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.

Финансы Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.

Футбол Костиль продлил контракт с «Бордо» до 2022 года Вратарь «Бордо» Бенуа Костиль продлил контракт с клубом до 2022 года, сообщается на официальном сайте «жирондинцев».

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Футбол Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.

Экономика Ювелирные изделия нельзя считать антикризисной инвестицией – эксперт Ювелирные украшения нельзя считать антикризисной инвестицией, так как при их приобретении приходится оплачивать значительную наценку, а рост стоимости изделия в дальнейшем не очевиден, сказал в интервью РИА Новости глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов.

Экономика США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.

Футбол РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.

Происшествия Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.

Кино Умер французский актёр Мишель Омон Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.