Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Самая высокая доля неучтенной экономики в сфере операций с недвижимостью.
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с чего всё началось
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует
 из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.
РБКвчера в 17:26

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Росстат озвучил размер «невидимой» экономики России

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Росстат назвал объем теневой экономики страны

Телеканал 360°02:14

Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

Коммерсантъ02:03

Теневую экономику в России измерили

Lenta.ruвчера в 23:40

Объем неучтенной экономики России составил в 2017 г. почти 12 трлн. руб

Эхо Москвывчера в 21:11

Назван размер «невидимой» экономики РФ

News.ruвчера в 20:36

Росстат измерил «невидимую» экономику России

РБКвчера в 17:26
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Футбол

Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»

Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
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Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
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8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией

Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Экономика

Оценка роста экономики США во 2-м квартале понижена до 2%

Скорректированная доналоговая прибыль компаний в апреле-июне повысилась на 5,3% относительно предыдущего квартала (максимальный рост за последние пять лет) и на 2,7% по сравнению со вторым кварталом 2018 года.
Финмаркет 09:09
Армия и оружие

Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
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Шоу-бизнес

Дочь Варум и Агутина работает официанткой в США

Певица Анжелика Варум рассказала, что её дочь Лиза живёт в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.
News.ru 10:45
Экономика

Роскачество не считает цену вина показателем его качества

Среди потребителей бытует мнение, что дешевле 400-500 рублей качественного вина быть не может.
РИА Новости 20:47
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Общество

Названа опасность злоупотребления кофе

Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».
Lenta.ru 20:16
Гаджеты

Huawei снизила поставки смартфонов в Россию

Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.
Коммерсантъ 07:47
Финансы

Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд

На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
REGNUM 10:07
Футбол

Костиль продлил контракт с «Бордо» до 2022 года

Вратарь «Бордо» Бенуа Костиль продлил контракт с клубом до 2022 года, сообщается на официальном сайте «жирондинцев».
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Кино

Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Футбол

«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU 16:24
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол

«Монако» договорился с «Интером» по трансферу Икарди за € 65 млн

«Монако» согласовал с «Интером» переход форварда Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Чемпионат 20:43
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Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
Футбол

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Экономика

Ювелирные изделия нельзя считать антикризисной инвестицией – эксперт

Ювелирные украшения нельзя считать антикризисной инвестицией, так как при их приобретении приходится оплачивать значительную наценку, а рост стоимости изделия в дальнейшем не очевиден, сказал в интервью РИА Новости глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов.
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Экономика

США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Футбол

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ 20:06
Происшествия

Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы

Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
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Лукашенко подарил Трампу кортик

Известия 15:57
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Путин и Эрдоган оценили новый российский истребитель Су-57

Путин ответил утвердительно, после чего Эрдоган поинтересовался, можно ли купить истребитель.
Государственные Вести вчера в 01:13
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Умер французский актёр Мишель Омон

Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
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Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия вчера в 02:57
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Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Наука

Нейросеть научили распознавать эмоции по окружающей ситуации

N+1 10:32
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